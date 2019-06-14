هكذا ظهرت نانسي عجرم في أول حفلة غنائية بالسعودية

"كل مواسمنا فرح وحب وسعادة، وأشكر القائمين على هذه الفعاليات، وكل سنة وأنتم بألف خير، وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة".. هذا ما قالته الفنانة نانسي عجرم فور صعودها المسرح الروماني بجدة، لتحيي حفلها الغنائي الأول في السعودية، ضمن حفلات موسم جدة وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير مع تقديمها حزمة من أغانيها الشهيرة والمميزة.

وجاءت حفلة نانسي بعد توقفها في تنفيذ الحفلات منذ مارس/أذار الماضي، وقدمت الفنانة في حفلها بالسعودية العديد من الأغاني على المسرح، ومنها "مين ده اللي نسيك، بدنا نولع الجو، ويا عالي، والحياة حلوة"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكانت نانسي وصلت، الخميس، إلى السعودية، وتداول متابعو منصة التواصل "إنستغرام"، فيديو لها فور وصولها، وقد ظهرت عليها الفرحة الغامرة، والتقط الجمهور معها الصور التذكارية.

وكانت جدة قد استعدت بالفعاليات المتنوعة تحت منصة مواسم السعودية، حيث أقيمت الحفلات الغنائية لعدد من الفنانين، ومنهم أحلام ومحمد عبده وعمرو دياب ووائل جسار، وستكون هناك حفلات لكاظم الساهر وراشد الماجد في يوليو القادم.

جدير بالذكر أن موسم جدة بدأ في خامس أيام عيد الفطر، ويستمر لمدة 40 يومًا، ويضم الموسم العديد من الفعاليات المنوعة الترفيهية التي تُرضي جميع الفئات، ومنها الفنية والموسيقية والرياضية والثقافية، فضلا عن عروض الأطفال والعروض المسرحية والكوميدية، ويأتي الموسم بدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه.