حسين الجسمي: "أنا سعودي بالإمارات"

"مساء الخير أنا سعيد أني اليوم بينكم، وما أقول إني إماراتي بالسعودية، أنا اليوم سعودي بالإمارات"، بهذه الكلمات أشعل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الأربعاء، المسرح الروماني في جدة وسط صيحات الجمهور وهتفاتهم وترحيبهم به.

وكانت جدة على موعد مع الفنان حسين الجسمي يوم الأربعاء، ضمن فعاليات موسم جدة، الذي بدأ في خامس أيام عيد الفطر، ويستمر لمدة 40 يوما.

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يأتي الموسم بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ويضم العديد من الفعاليات المنوعة الترفيهية التي تُرضي جميع الفئات، منها الفنية والموسيقية والرياضية والثقافية، فضلاً عن عروض الأطفال والعروض المسرحية والكوميدية.