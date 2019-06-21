هجوم على محمد رمضان.. "ضفيرة وملابس غريبة"

ملايين المشاهدات حققتها أغنية "بابا" التي طرحها الفنان المصري محمد رمضان، الذي قرر أن يسلك طريق الغناء إلى جوار التمثيل من خلال عدد من الأغنيات التي يطلقها بين الحين والآخر.

إلا أن هذه المشاهدات لم تنجح في إيقاف الانتقادات التي وجهت بكثرة إلى صاحب الأغنية، في ظل تقديمه العديد من الأمور التي وجدها الجمهور لا تنتهي في أغنياته التي تطرح في فترة زمنية قصيرة.

ويبدو أن أول هذه الأمور هو ظهور محمد رمضان بشخصيتين في الأغنية، وهو أمر اعتاد على تقديمه في أعماله التلفزيونية الأخيرة دون وجود مبرر واضح.

كما أن الأزياء التي يختارها رمضان دائما ما تثير دهشة الجمهور، حيث يرغب دائما في إضفاء عنصر الإبهار غير أن الأمر لم يتقبله الجمهور على هذه الشاكلة.

وعبر شبكات التواصل الاجتماعي عبر الجمهور عن رأيه في الكليب الجديد، وانتقد البعض المظهر المبالغ فيه الذي ظهر من خلاله رمضان، بعدما ظهر بشعر مستعار وملابس لم يعتد عليها الجميع، فيما سخر البعض الآخر من محاولة الفنان المصري الاقتباس من مسلسل "صراع العروش".

كما سخر البعض من تعمد رمضان الظهور نصف عاري في أغنياته، كما أنه ظهر بنفس هذا المظهر في حفلاته وهو ما تسبب في الهجوم عليه.

ويبدو أن رمضان يضع رهانه بأكمله على الجمهور الذي يفضل هذه النوعية من الأعمال، ويحاول تقليد فنانه المفضل من خلال مقاطع الفيديو عبر السوشيال ميديا.