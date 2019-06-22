مايك جاغر يعود إلى المسرح بأسلوبه المعتاد

عاد مايك جاغر، المغني الرئيسي لفرقة ذا رولينغ ستونز، إلى خشبة المسرح في أول حفل موسيقي بعد تعافيه من جراحة في القلب، وذلك مع انطلاق جولة مؤجلة لفرقة الروك الشهيرة في أميركا الشمالية.

وافتتحت الفرقة البريطانية المخضرمة جولتها التي تحمل اسم (نو فيلتر) في استاد سولديار فيلد بمدينة شيكاغو الأميركية الذي يضم 61500 مقعد، بعدما تأجلت الجولة التي تشمل الولايات المتحدة وكندا حتى يتلقى جاغر العلاج الطبي.

وبدأت الفرقة الحفل، الذي بيعت تذاكره بالكامل، بأغنيتها الناجحة (ستريت فايتنغ مان)، فيما تحرك جاغر وهو يغني على المسرح بأسلوبه المعتاد.

وخضع جاغر (75 عاما) لجراحة استبدال صمام في القلب بمدينة نيويورك في مطلع أبريل الماضي، وفي مايو طمأن معجبيه على أنه استعاد لياقته بنشر مقطع فيديو على تويتر يظهر فيه وهو يرقص في صالة ويقفز في الهواء.

وقال كيث ريتشارد، عازف الغيتار في الفرقة، في مقابلة مع صحيفة "تورنتو صن" قبيل الحفل الموسيقي في شيكاغو : "إنه (جاغر) اجتازها بيسر

شديد وهو في حالة جيدة للغاية. وكما أقول لا يبدو أن هناك مشكلة على الإطلاق".

وتتكون فرقة (ذا رولينغ ستونز) من جاغر وريتشاردز وروني وود وتشارلي واتس، وتأسست في ستينيات القرن العشرين مما يجعل هذا الرباعي، وجميعهم في العقد الثامن من العمر، ضمن أكثر فناني الروك نجاحا واستمرارية على الإطلاق. وقامت الفرقة بأكثر من 40 جولة.

وكانت الفرقة بدأت جولة (نو فيلتر) في أوروبا في سبتمبر من عام 2017 وقدمت آخر عروضها في يوليو عام 2018.

وذكرت نشرة (بولستار) المعنية بأخبار الجولات الفنية أن جولة الفرقة حققت 116 مليون دولار في عام 2018.

وستقيم الفرقة حفلات في أنحاء الولايات المتحدة ضمن جولتها الغنائية، وستقدم حفلا واحدا في مدينة أونتاريو الكندية على أن تنتهي الجولة في ميامي نهاية أغسطس المقبل.