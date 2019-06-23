سبب صادم لوفاة مايكل جاكسون.. عقار يكفي لقتل وحيد القرن

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريراً أوضحت - من خلاله - سبباً صادماً وراء وفاة نجم البوب الأميركي، مايكل جاكسون.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن رجال الشرطة الذين حققوا في وفاة جاكسون، اكتشفوا أن جسمه كان يحتوي على جرعات كبيرة من عقار يكفي لقتل حيوان وحيد القرن.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن هذه المعلومات جاءت من ضباط الشرطة، الذين تم استدعاؤهم لقصر مايكل في لوس أنجلوس، حيث توفي هناك، بهدف صنع فيلم وثائقي عن وفاته، وكشفوا أنهم صُدموا من الجرعات الكبيرة من العقار الموجودة بجسمه، وهو "بروبوفول"، عقار مسكن للآلام قوي جدا.