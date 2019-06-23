هل يلتقي كل هؤلاء النجوم في موسم عيد الأضحى السينمائي؟

حققت الأفلام المصرية نجاحاً كبيراً في موسم عيد الفطر السينمائي، بعدما حققت الأعمال ملايين الجنيهات من خلال شباك التذاكر واستطاع فيلم "كازابلانكا" أن يتصدر.

ويبدو أن هذا الأمر جاء تمهيداً لموسم استثنائي يحل في عيد الأضحى المقبل، بعدما أعلن عدد من صناع السينما عن طرح أفلامهم في ذلك الموسم.

والبداية بالجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" الذي عرض جزؤه الأول قبل 5 سنوات، وحقق وقتها إيرادات تجاوزت الـ 30 مليون جنيه، وهو ما دفع صناعه للعمل على جزء جديد.

الجزء الأول مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، الذي تولى بنفسه تحويلها إلى نص سينمائي أخرجه مروان حامد، فيما لعب كريم عبد العزيز ونيللي كريم وخالد الصاوي أدوار البطولة.

وتنطلق أحداث الجزء الثاني بعد 5 سنوات من نهاية أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج يحيى راشد من لبنى ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة بالمستشفى وهناك يجد من يتلاعب بحياته وحياة أسرته.

الجزء الثاني يشارك في بطولته هند صبري وإياد نصار وظافر عابدين إلى جوار بطلي الجزء الأول كريم عبد العزيز ونيللي كريم.

واستمراراً لأفلام الجزء الثاني، يطل أحمد عز مرة أخرى في هذا الموسم، من خلال الجزء الثاني لفيلم "ولاد رزق" الذي يشاركه بطولته عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود، حيث تنطلق الأحداث بعد مرور 3 سنوات من نهاية أحداث الجزء الأول، في ظل محاولة الأخوة الحفاظ على الوعد الذي قطعوه على أنفسهم بعدم العودة إلى السرقة مرة أخرى.

إلا أن أمراً غير متوقع يحدث يدفعهم للدخول في عالم جديد من المتاهات والأحداث غير المتوقعة، من خلال الفيلم الذي يتولى إخراجه طارق العريان ومن تأليف صلاح الجهيني.

وإلى جوار هؤلاء النجوم يطل أحمد حلمي الذي يعود إلى السينما بعد غياب، من خلال فيلم "خيال مآته" الذي تولى تأليفه عبد الرحيم كمال في تعاون ينتظره الجمهور.

الفيلم يشارك في بطولته منه شلبي وخالد الصاوي وهو من إخراج خالد مرعي، وكعادته يتكتم حلمي على كافة التفاصيل الخاصة بقصته من أجل مفاجأة الجمهور.

وتشتعل المنافسة بتواجد الفنان محمد هنيدي من خلال فيلمه الجديد "كينغ سايز" الذي يجسد من خلاله شخصية "عقلة الإصبع"، ويعتمد فيه على أعمال الغرافيكس التي تتولاها شركة عالمية من أجل إظهاره بمواصفات خاصة.

ذلك هو الفيلم الذي طرح هنيدي الإعلان الأول الخاص به قبل أيام، مؤكداً للجمهور أنهم على موعد مع فيلم بإنتاج ضخم للغاية، كما أعلن عن مسابقة لقصار القامة من أجل حضور العرض الخاص للفيلم.

وربما تشهد الأيام المقبلة انضمام عدد من النجوم إلى السباق، خاصة أن الفنان محمد عادل إمام أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم جديد إلا أنه لم يعلن عن الموعد المحدد لطرحه بدور العرض، كما يمتلك تامر حسني فيلماً جديداً يقوم بتصويره.