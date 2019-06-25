بالفيديو.. هل يشعل "موازين" الأزمة بين إليسا وميريام فارس؟

على هامش مهرجان "موازين" في المغرب، كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن رأيها في تصريحات مواطنتها ميريام فارس، التي قالت فيها إنها أصبحت ثقيلة على مصر، وإن أجرها أصبح مرتفعًا، قبل أن تعود وتعتذر ميريام عن هذه التصريحات التي أزعجت المصريين.

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مصر خط أحمر

إليسا وفي فيديوهات متداولة على مواقع التواصل، قالت إن "مصر خط أحمر حالها حال لبنان". وأضافت باللهجة اللبنانية: "هي أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر".

لن أهاجم "بنت بلادي"

ورداً على إعجابها بتغريدة على تويتر هاجم كاتبها ميريام، وضحت الفنانة إليسا: أنها من الممكن أن تبدي إعجابها بأي شيء قد يجعلها تضحك لكن هذا الإعجاب لا تقصد به الإساءة إلى ميريام، وشددت: "ميريام في النهاية مواطنة لبنانية، وأنا عمري ما أتهجم عليها".

وختمت إليسا رأيها في تصريحات الفنانة اللبنانية ميريام فارس بأن الأخيرة اعتذرت ونقابة الموسيقيين قبلت اعتذارها والشعب المصري أيضا، وأكيد "مع الوقت بيمشي الحال".