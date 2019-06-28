صحافية تحرج نجوى كرم.. والفنانة: "يخرب بيتك"

عقدت إدارة مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، مؤتمرا صحافيا للفنانة اللبنانية نجوى كرم، الخميس، وذلك قبل حفلها المتوقع إحياؤه الجمعة، ضمن الدورة الثامنة عشرة من المهرجان.

وفي المؤتمر وجهت صحافية مغربية سؤالا للفنانة اعتبره البعض "غريبا"، حيث قالت لنجوى: "أيهما أصعب عليك أن تفقدي حبيبك أم أن تشاهديه وقد ارتبط بفنانة أخرى؟".

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الصحافية وجهت سؤالها باللهجة المغربية التي صعب على نجوى فهمها بشكل واضح، فطلبت نجوى من الصحافية إعادة طرح السؤال من جديد، كذلك استعانت بشخص كان قريبا منها، فأوضح لها بدوره مغزى السؤال وفحواه.

فما كان من الفنانة إلا أن ترد على الصحافية باللهجة اللبنانية قائلة: "يخرب بيتك ع هالسؤال، منيح اللي ما فهمتو من أول مرة وما وصلني فورا.. لا تعليق".

جواب نجوى أدخل الحضور بنوبة ضحك، فيما استاء بعض رواد مواقع التواصل من سؤال الصحافية الذي اعتبروه غير مهني ولا يفيد المؤتمر ولا يضيف له أي جديد.