 غضب وتوبيخ.. ما الذي أزعج إليسا في مهرجان موازين؟

عندما كانت مسترسلة بغنائها في مهرجان موازين، تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا إلى موقف أثار غضبها على المسرح، حيث أصاب خلل ما أجهزة الصوت التي كانت تستخدمها.

في التفاصيل، انتشر مقطع فيديو لإليسا أثناء حفلها في مهرجان "موازين" المغربي، وعلى المسرح ظهرت إليسا وهي مرتبكة من عدم إحكامها ضبط الصوت بطريقة صحيحة، وإلى جانبها ظهر أحد الفنيين يقوم بمساعدتها عن طريق تثبيت سماعات أذنيها.

في الفيديو حاولت إليسا تدارك الخلل بإكمال غنائها بعد أن اعتذرت من الجمهور عما يحدث، إلا أن حالة عدم الارتياح كانت واضحة عليها، ما دفعها إلى توجيه ملاحظات للفني الذي كان إلى جانبها، ومن ثم إلى كادر الصوت وراءه قالت لهم بانفعال وباللهجة اللبنانية: "ليه راح الصوت؟".

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فالفنانة لم تستطع أن تتمالك أعصابها، وفي أحد المقاطع التفتت إليسا إلى أفراد الكورال وراءها ووجهت لهم سؤالا بطريقة عنيفة ترجمت حالة الغضب التي كانت تعتريها، وقالت لهم باللهجة اللبنانية: "طيب غنوا، شو بكن؟"، ما جعل الفريق يتدارك الموقف ويواصل معها الغناء.

الفيديو تداوله ناشطون بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.