قصة دور رفضه عزت أبوعوف بسبب أبنائه وأحفاده.. وندم

أسرار وكواليس كثيرة ومثيرة شهدتها رحلة الفنان عزت أبوعوف، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 71 عاما في الساعات الأولى من صباح الاثنين بعد صراع مع المرض.

ومن بين تلك الكواليس ما رواه هو بنفسه قبل رحيله في لقاء تلفزيوني، حينما تحدث عن دور فني رفضه بسبب أبنائه وأحفاده قبل أن يندم كثيراً حينما شاهد الدور على الشاشة.

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حدث ذلك في فيلم "عمارة يعقوبيان" حينما عرض عليه الكاتب الكبير وحيد حامد تقديم دور رئيس التحرير، في الفيلم الذي شارك في بطولته عادل إمام ونور الشريف وهند صبري وعدد كبير من النجوم.

إلا أنه رفض الدور وتولى تقديمه الفنان خالد الصاوي، وأحدث نجاحاً كبيراً وقت عرض الفيلم، وهو ما جعل عزت أبو عوف يشعر بندم كبير للغاية بسبب رفضه.

وأرجع أبو عوف رفضه إلى كونه لم يحب أن يراه أبناؤه وأحفاده في هذا الدور، خاصة أن الشخصية كانت مصابة بالشذوذ، لذلك اعتذر عن عدم تجسيد الدور.

الرفض والتخوف جاء رغم علم أبنائه وكذلك أحفاده أن هذا تمثيل وعلمه هو شخصياً بهذا الأمر، لكنه وجد نفسه يرفض تقديم الدور الذي أجاد فيه خالد الصاوي.

وكشف أبوعوف عن ندم شديد أصابه بعد رؤيته للفيلم حينما عرض، حيث لم يجد كلمات تصف الندم الذي شعر به، غير أنه بعدها شارك بدور مهم في المسلسل الذي تم تقديمه عن نفس الرواية، ما جعله يشعر بالتعويض.