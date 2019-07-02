"3 أيام في الساحل" بجدة.. حداد "إعلامي" على عزت أبوعوف

وقف إعلاميون سعوديون وضيوف في المؤتمر الصحافي الخاص بمسرحية "3 أيام في الساحل" حداداً على روح الفنان المصري الراحل مؤخراً عزت أبوعوف.

فقد سافرت النجمة المشاركة في المسرحية مها أبو عوف، الأحد، فجراً من جدة إلى القاهرة لتشييع جثمان شقيقها النجم الراحل وحضور مراسم العزاء المُقامة اليوم على أن تعود إلى جدة لتكون مع زملائها في أول عروض مسرحية "تلات أيام في الساحل" والتي يلعب بطولتها محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت وغيرهم. وتلعب أبوعوف دوراً رئيسياً بالمسرحية.

ورغم تغيب النجمة مها أبوعوف عن المؤتمر الصحافي الخاص بالمسرحية في جدة بسبب عودتها العاجلة إلى القاهرة إلا أن نجوم العمل وعلى رأسهم المخرج مجدي الهواري دعوا جميع المتواجدين من صحافيين سعوديين وضيوف إلى الوقوف دقيقة حداداً على رحيل عزت أبوعوف، بينما دعا متابعون سعوديون على مواقع التواصل إلى الوقوف حداداً في نهاية أول يوم عرض للمسرحية في جدة تقديراً واحتراماً لنجوم العمل الذين أصروا على استكمال البروفات والالتزام بموعد العرض رغم وقع الخبر عليهم.

من جهة أخرى، أكد الهواري أن بيع التذاكر بشكل كامل قد يجعلهم يمددون أيام العرض في جدة وفتح الحجز من جديد.