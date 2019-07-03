هيفا وهبي في مرمى القضاء.. والسبب فتاة إيرانية!

رفعت شابة إيرانية دعوى قضائية ضد الفنانة اللبنانية هيفا وهبي "لأنها تشبهها"، على حد قولها.

وفي التفاصيل بحسب ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية، قامت شابة إيرانية بمراجعة المحكمة الجنائية في طهران، حيث قدمت شكوى ضد الفنانة اللبنانية هيفا وهبي.

موضوع يهمك علقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي للمرة الأولى على الأزمة الصحية التي مرت بها، وذلك بعد أن غادرت المستشفى الذي كانت تتلقى... أول تعليق من هيفا وهبي على فترة مرضها سوشيال ميديا

بررت الفتاة الدعوى قائلة: "الفنانة تنشر صورا لها على مواقع التواصل، وبسبب الشبه بيني وبينها تعرضت لاعتداءات وطرد من محيط العائلة والأقارب والأصدقاء الذين خيل لهم أني خلعت الحجاب".

الشبه.. عزلة

وأضافت الفتاة للقاضي: "قبل فترة، كنت خارج المنزل، تعرضت لحادث خطف من عدة شبان، فقدت وعيي حينها، واعتدى الشبان علي، ظننتها واقعة تحدث لكن بعد مدة رأيت صوراً لفتاة غير محجبة تشبهني منشورة في الإنترنت".

كذلك تابعت وهي تسلم الصور له: "هذه ليست صوري، بل هي الفنانة هيفاء وهبي. صورها تسببت بعزلتي عن العائلة والأقرباء والأصدقاء. حاولت إقناع محيطي أن هذه الصور ليست لي، لكن دون جدوى".

وتقدمت الفتاة رسميا بدعوى قضائية ضد الفنانة هيفا وهبي وأشخاص مجهولون قاموا بالاعتداء عليها حسب زعمها.

اتخذ القاضي الإجراءات المناسبة، حيث قام بإحالة ملف الفتاة للطب العدلي، وبعد الفحوصات أعلن الطب العدلي أن الفتاة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي، ولم تعاني أيضا من مشاكل نفسية. فأمر بإغلاق الملف معلناً أن الدعوى المقدمة من الفتاة، ليس لها أساس من الصحة.