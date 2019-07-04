لهذا السبب.. معجبو جاكسون يقاضون رجلين في فرنسا

سعت جماعات من المعجبين بأسطورة البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون، الخميس، للحصول على تعويضات من اثنين يزعمان أنهما ضحايا انتهاكات جنسية من جاكسون "لتشويههما سمعته" في الفيلم الوثائقي "ليفينج نيفرلاند" (الخروج من نيفرلاند) الذي أنتجته شبكة (إتش بي أو).

ورفعت ثلاثة من نوادي المعجبين بجاكسون دعوى قضائية ضد الرجلين في أورليان بشمال فرنسا، وقالت المحكمة، إن الحكم سيصدر في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.

واتهمت الجماعات الثلاث، وهي (مايكل جاكسون كوميونيتي) و(إم.جيه ستريت) و(أون ذا لاين)، ويد روبسون وجيمس سيفتشاك، بتشويه سمعة جاكسون في الفيلم الوثائقي، الذي يتحدث عن مزاعم اعتداء المغني جنسيا على أطفال.

موضوع يهمك شارك عدد من الفنانين في تشييع جنازة الفنان المصري الراحل عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم، على رأسهم نقيب... هل أوصى عزت أبوعوف بحرق أعماله الفنية؟ ثقافة وفن

وتسعى الجماعات إلى تعويضات رمزية قدرها يورو واحد (1.13دولار) لكل منها، ورفعوا الدعوى القضائية في فرنسا لأن الحماية من

التشهير بحسب القوانين الفرنسية تمتد إلى ما بعد الوفاة، بعكس الأنظمة القضائية في بريطانيا والولايات المتحدة.

ولم يمثل روبسون وسيفتشاك أمام المحكمة ولم يعينا محامين لتمثيلهما.

ويقول الرجلان في الفيلم الوثائقي، إن جاكسون صادقهما وتحرش بهما جنسيا، حين كان عمر أحدهما سبع سنوات، والآخر عشر سنوات في أوائل التسعينات.

وبرأت محكمة جاكسون في عام 2005 من تهم التحرش بصبي آخر، ونفت أسرته الاتهامات التي وردت في الفيلم الوثائقي.

وسبق لعائلة جاكسون التنديد بأفلام وبرامج تحدّثت عن حياة ابنهم خلال السنوات الماضية.