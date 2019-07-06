البحرين.. مدافن دلمون الأثرية على قائمة التراث العالمي

أدرجت منظمة اليونسكو موقع تلال مدافن دلمون الواقعة في البحرين على قائمة التراث العالمي، بحسب ما أعلنت السبت.

وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن مدافن دلمون تتألف من "21 موقعاً أثرياً تقع في الجزء الغربي من الجزيرة".

وأشار البيان إلى أن ستة من هذه المواقع "مقابر تتألف من عشرات إلى عدة آلاف من المدافن، إذ يبلغ إجمالي عددها 11774 قبراً تتخذ شكل أبراج أسطوانية منخفضة".

وبحسب اليونسكو فإن المدافن تقف "شاهداً على ازدهار حضارة دلمون في وقت مبكر في الألفية الثانية قبل الميلاد، إذ اكتسبت البحرين أهمية اقتصادية كمركز تجاري، الأمر الذي أتاح للسكان تطوير تقاليد دفن معقدة لجميع السكان".

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة قولها إن دخول الموقع على قائمة التراث العالمي: "يعكس أهمية هذا المعلم كشاهد تاريخي على فترة مهمة من تاريخ البحرين وشبه الجزيرة العربية والخليج بشكل عام، وهو ما أعطاها قيمة عالمية ساهمت بشكل كبير في دخولها لقائمة التراث العالمي".

وهذا ثالث موقع بحريني يدرج على القائمة بعد موقع قلعة البحرين في العام 2005 وموقع طريق اللؤلؤ في المحرق العام 2012.