أزمة جديدة تنتظر هاني شاكر في نقابة الموسيقيين

مع الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين بمصر، قرر الفنان هاني شاكر النقيب الحالي أن يتقدم بأوراق ترشحه من أجل شغل المنصب لفترة ثانية.

وبالفعل تقدم هاني شاكر بأوراق الترشح، الأحد، وسط دعم من محبيه وأنصاره أعضاء الجمعية العمومية، الذين طلبوا منه خلال الفترة الماضية أن يترشح لولاية ثانية.

على الرغم من كونه فكر في عدم الترشح والاكتفاء بما تم خلال الفترة الماضية، في ظل المناخ الذي يسود النقابة والأزمات التي يدخلها بسبب هذا المنصب، إلا أنه ترشح في نهاية المطاف.

وسط أنباء تتردد عن نية المطرب مصطفى كامل الترشح في الانتخابات، خاصة أنه شغل منصب نقيب الموسيقيين من قبل، ويجد دعما من قبل أنصاره في الجمعية العمومية.

إلا أن الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات أعاد إلى الأذهان من جديد الأزمة التي وقعت منذ سنوات بين إيمان البحر درويش والمطرب مصطفى كامل، حيث يصر درويش على أن هناك تزويراً حدث تسبب في بطلان ما تلاه من قرارات، وأنه النقيب الحقيقي للموسيقيين في مصر.

واستنجد درويش بالنائب العام المصري من خلال رسالة أكد فيها أن هناك أحكاماً قضائية باتة واجبة النفاذ حصل عليها منذ سنوات، يتم تجاهلها وإهدار المال العام من خلال الدعوة إلى انتخابات باطلة مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة سيتم إلغاؤها بأحكام القضاء، خاصة أن من يدعو إليها ليس صاحب صفة، متساءلا عن الموعد الذي سينتهي فيه هذا الفساد.

كما أعرب عن دهشته من مشاركة هيئة قضايا الدولة في الانتخابات التي ألغيت في كافة المحافظات، ورغم إنذار الهيئة في العديد من المرات إلا أنها تشارك في الانتخابات.

وتتلقى نقابة الموسيقيين أوراق الترشح حتى يوم الأربعاء العاشر من شهر يوليو الجاري، على أن يتم بعدها فتح باب التنازلات، فيما تجرى الانتخابات في الثلاثين من الشهر الجاري.