مارسيل خليفة بعد رفضه أداء النشيد: "جاهز للاستدعاء"

عاصفة من الانتقادات طالت الفنان اللبناني، مارسيل خليفة، بعد حفله الذي حمل عنوان "تصبحون على وطن"، في افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية، مساء الجمعة.

في التفاصيل، طُلب من خليفة أداء النشيد الوطني اللبناني في بداية حفله خلال مهرجانات بعلبك الدولية، مساء الجمعة، إلا أن الفنان رفض، وأجاب: "مش رح غني النشيد اللبناني، رح غني شي أهم"، ثم بدأ بعزف مقطوعة موسيقية له.

في فنان مبارح بحفلتو رفض إنو يحطو النشيد الوطني #اللبناني

تفه على شرفك وشرف يللي بيحضرك

وتفه على شرف يللي عاملين إلك قيمة

أكيد اليوم كل الناس رح يبزقوا عليك يا واطي .....

ما الي الشرف اكتب اسمك على صفحتي ......#zeo — Zein El Omr - زين العمر (@ZeinElOmr) July 7, 2019

بعد ساعات من الحفل، أصبح خليفة محط انتقاد الكثيرين، فما كان منه إلا أن يخرج ويبرر ما حدث.

وفي تصريح خاص منه لـ "صحيفة النهار اللبنانية"، قال خليفة: "أنا موجود في عمشيت، وجاهز للاستدعاء إن شاؤوا. نعم، كلّنا للوطن ولكن فليعيدوا لنا الوطن... بيئتنا دمّرت وأولادنا هاجروا، حين يعودون سيكون لنا وطن وسنكون كلنا للوطن".

وايضاً نعم تفه على شرف اكبر مطرب

اذا رفض ان يضع نشيد وطنه في حفلته

ما حدا اكبر من الوطن ....

ومن يرفض نشيد وطنه يجب محاكمته مين ما كان يكون ...

مين قال ؟؟؟

انا قال #zeo — Zein El Omr - زين العمر (@ZeinElOmr) July 7, 2019

وأضاف: "حين بدأ الرصاص، اقتلعنا من قرانا وقبعنا في المجهول، فكتبنا موسيقى وغنينا، أريد أن أقنع نفسي بوجود ذرّة أمل".

من جهته، شنَّ الفنان زين العمر هجوماً عنيفاً على خليفة دون أن يذكر اسمه.

رداً على بعض السفهاء :

اول شي يللي عم بسبلي بحب قلك انا ما سميت الشخص او المطرب باسمو

تاني شي نعم انا عندي #لبنان بعد الله

ويللي ما بحب لبنان ما يسمعني

وانا اصلا ما بشرفني غني لاي شخص ما بحب لبنان مين ما كان يكون

وهيدا المطرب يللي ما قبل يحط النشيد الوطني واحد تافه منحط#zeo — Zein El Omr - زين العمر (@ZeinElOmr) July 7, 2019

وشتم زين في تغريدة له نشرها على تويتر مارسيل، وقال: "ما الي الشرف اكتب اسمك على صفحتي".

عزيزي #زين_العمر فيك تفرجينا قديه انت وطني وقديه بتحب لبنان فيك تنتقد تصرف زميلك مش غلط بس بالهداوة ريلاكس كرمال اعصابك🤕كلمات متل تفه ع شرف يلي بيحضرك بلاهن احسن..نصيحة تاخد بعضك كده وتروح تزور سنفور وسنفورة غضبانين تاخد معن فنجان زهورات وتفضفضو سوا تستفيد من خبرتهم بترتاح#zeo pic.twitter.com/ooMgefNtpQ — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) July 7, 2019

بعض المواقع والحسابات انتقدت تغريدة زين الشاتمة اللاذعة، وطالبته بـ"الهدوء"، واعتبر أصحابها موقف خليفة حرية شخصية لا يحق لأحد التدخل بها، كما لا يسمح بالتطاول على تاريخ مارسيل خليفة، بحسب تعبيرهم.