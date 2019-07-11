أحمد فهمي للعربية.نت: التقليد ليس إفلاساً ولم أرشح هنا الزاهد لمسلسلي

خلال سنوات قليلة استطاع الفنان الكوميدي الشاب، أحمد فهمي، أن يسيطر على منطقة مميزة من النجومية، ويتربع على عرش الكوميديا ويكون من أبرز النجوم الشباب في هذه المنطقة.

وتعددت نجاحات أحمد فهمي السينمائية والتلفزيونية أيضاً، وكان آخرها مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في رمضان هذا العام، ونال المسلسل إعجاب المشاهدين بسبب تقديمه جرعة كوميدية كبيرة وقصة جديدة كل يوم، مما جعل العمل يتصدر مشاهدات رمضان.

وفي لقاء خاص مع "العربية.نت"، تحدث أحمد فهمي عن مسلسل "الواد سيد الشحات" وحقيقة تدخله لتكون خطيبته الفنانة هنا الزاهد هي بطلة العمل. كما تحدث عن أعماله الفنية بالسينما وحكاية انفصاله عن الثنائي شيكو وهشام ماجد اللذين كونا معه فريق عمل في أعمالهم السابقة والتي لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً. وجرى اللقاء على النحو التالي:

*ما سبب اختيارك مسلسل "الواد سيد الشحات" وعناصره وقصته التي تدور في حلقات متصلة منفصلة؟

كان الشغل الشاغل لدي أن يكون هناك عمل جديد للتلفزيون وبعيد تماماً عن الملل والمط، ولذلك فكرت في عدة مواضيع ووجدت قصة "الواد سيد الشحات" مسلية وبها الكثير من الضحك، وتعتمد على التنوع في الديكورات والأحداث والأبطال حيث كل قصة لها أبطال ضيوف شرف مختلفين، ولهذا وقع اختياري على هذا الموضوع.

*اسم المسلسل "الواد سيد الشحات".. هل هو استغلال لنجاح الزعيم عادل إمام في مسرحية "الواد سيد الشغال" حيث اقتبست اسما مشابها؟

لن أنكر أني استغللت اسم عمل ناجح لعادل إمام الزعيم والذي يشرفني أن أقترب من أي عمل له بأي طريقة. فأي شيء يقترب من عادل إمام ينجح ويحفظ الناس اسمه، وهذا كان المقصود من اسم المسلسل، أن يظل عالقاً في أذهان الناس. وكان المسلسل فى البداية اسمه "آدم فاميلي"، ووجدنا أن الاسم نخبوي بعض الشيء وبه كلمة غير عربية، وقد لا يحفظه الناس، وبعدها فكرنا في أن اسم البطل "سيد الشحات" ففكرنا أن نستخدم الاسم في العنوان لمزيد من الجاذبية، وفعلاً بمجرد عرض الاسم في وسائل الإعلام حدثت ردة الفعل التي توقعناها.

*تجسيد هنا الزاهد خطيبتك لدور البطولة النسائية، رغم ضخامة المسلسل، هل كان بسبب أنها خطيبتك وتحيزت لترشيحها؟

لم أرشح هنا رغم أنها خطيبتي، والخطوبة ليست سبباً يجعلني أمنحها بطولة مسلسل، وهي ليست على مستوى العمل، فلن أجازف بعملي ولا مسلسلي الذي أضع فيه كل مجهودي. والموضوع باختصار أن مخرج العمل أحمد الجندي قال لي عن تفكيره في بطلة المسلسل أمامي والتي ستلعب دور "ريتاج"، وقال إنه سيرشح هنا الزاهد للبطولة، ولكن يخاف من أن تدب بيننا مشاكل شخصية تفسد العمل. وقلت له لو رأيتها تصلح فلا مانع، ووعدته أنه لن تحدث مشكلات، وهناك فصل تام بين الحياة الخاصة والعمل، وفي الحقيقة أن أعمال هنا تعجبني حتى قبل أن أقوم بخطبتها، فقد قدمت أكثر من عمل ناجح خاصة العام الماضي مثل مسلسل "سك على إخواتك" و"أيوب" وكانت متميزة جداً. ودعمت اختيار المخرج بناء على رأيي في أعمالها السابقة، خاصة أن البطولة ثلاثية تعتمد على البطل "سيد" وزوجته "ريتاج" وأخيه "فخر"، لذلك كان الاختيار جيد والحمد لله لكل المشاركين ومنهم هنا الزاهد.

*يقال إنك تعمدت أن تكون منفرداً على بوسترات ودعاية المسلسل دون وجود نجم آخر غيرك فما ردك؟

هذا الكلام ليس صحيحاً بالمرة، ففي البداية كنت في الدعاية أنا وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن، وظهر العديد من الدعايات ونحن ثلاثة، ولكن القنوات ألزمتني أن أظهر منفرداً على البوستر الدعائي، لأن شروطهم "التسويق باسم بطل واحد"، مثل كل الأعمال الأخرى، وبالتأكيد أنا لم أصر أن أكون وحدي على البوستر فهذا لا يعنيني لأني أتعامل مع المسلسل إنه بطولة جماعية وكلنا أبطال.

*انتقد البعض المسلسل بأنه يحاول الاعتماد على المعالجة الكوميدية لبعض الشخصيات الشهيرة في الأفلام، مثل فيلم "إبراهيم الأبيض" وفيلم "جحيم في الهند"، واعتبر البعض هذا إفلاسا فما قولك؟

لم نقلد شخصيات، وربما حدث سوء فهم فلم نقلد "إبراهيم الأبيض"، ولكن كانت الحدوتة أن بيومي فؤاد يتقمص أي عمل يراه، ومن هنا تقمص شخصية "إبراهيم الأبيض"، لكننا لم نجسد قصة، إبراهيم الأبيض، أو نقوم بأي محاكاة أصلاً، لذلك فالاتهام باطل. ولم نقلد "جحيم في الهند" لمجرد أننا رقصنا هندي، لأن هناك مئات الأعمال المصرية والعربية رقص أبطالها على الهندي، سواء بشكل كوميدي أو غير ذلك. قلدت فقط مسلسل محمد إمام "هوجان"، وهو يعلم أني سأقلده بشكل كوميدي، ورحب بذلك جداً. والتقليد ليس إفلاساً ولا استنساخاً، ولكنه مدرسة كوميدية لها عشاق كثيرون جداً.

*بعض النجوم انتقدوا سخريتك منهم في أعمالهم سواء السينمائية أو التليفزيونية، وبعضهم وجه لك كلمات قاسية فماذا كان موقفك؟

نجوم كثيرون أحبوا التقليد وأشادوا به، مثل أحمد السقا وإلهام شاهين وأمير شاهين ومحمد إمام. والفنان الوحيد الذي غضب هو محمد رجب وفرقة "بلاك تيما" لأن الإفيه ربما وجداه في غير محله، وعموما أنا أحب الجميع والكل يعرف أني فقط أمزح بكل حب.

*شهرتك بدأت وتحققت في شكل ثلاثي مع شيكو وهشام ماجد.. فما مستجدات العلاقة ومتى يمكن أن تعودوا للتعاون؟

علاقتي بشيكو وهشام ماجد جيدة جداً، وإذا رجعنا للعمل "سنعود بمزاجنا وليس بمزاج حد". وأكيد توجد لدينا نية العمل معاً، ولكن حسابات السوق كما يقولون أصبحت مرتبكة جداً وتسير في اتجاهات ليست قريبة، فمثلاً أنا بالدراما وقعت مع منتج معين، وهشام وشيكو وقعا مع منتج آخر، ونفس الشيء بالنسبة للسينما، ولذلك ربما سيكون تجمعنا صعباً في الفترة الحالية، وقد تجمعنا فرصة مناسبة في وقت غير متوقع.