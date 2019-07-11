تونس ضيف شرف مهرجان مالمو للسينما العربية هذا العام

تحل السينما التونسية ضيف شرف الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية، التي تقام في أكتوبر/تشرين الأول في السويد.

ويعد المهرجان، الذي تأسس عام 2011 بمدينة مالمو جنوب السويد، أكبر منصة للتعريف بالسينما العربية في الدول الاسكندنافية. وبجانب عرض الأفلام ودعم المشاريع الجديدة، يحرص المهرجان في كل عام على استضافة صناع ونجوم السينما العربية.

من جهته، قال مؤسس ومدير المهرجان، محمد قبلاوي، في بيان، إنه "من السهل إدراك الإنجاز الذي يحدث في السينما التونسية المعاصرة والتي أصبح وجودها أمراً طبيعياً في كل المهرجانات الكبرى".

وتابع قبلاوي: "كان اختيار هذه الصناعة الطموحة اختياراً منطقياً بالنسبة لمهرجان مالمو الذي يحاول منذ بدايته تسليط الضوء على كل ما هو مميز في السينما العربية".

وتقام الدورة التاسعة من المهرجان في الفترة من الرابع إلى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار قبلاوي إلى أن اختيار تونس لتكون ضيف الشرف تم بالتعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمركز الوطني التونسي للسينما، إذ وقع الطرفان بروتوكول تعاون يضم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يستضيفها المهرجان، بما في ذلك مشاركة خمسة أفلام طويلة وأربعة أفلام قصيرة في أقسام المهرجان المختلفة.

كذلك يشمل برنامج ضيف الشرف إقامة معرض صور وندوة بعنوان "السينما التونسية بين الماضي والحاضر"، إضافة إلى حضور وفد من صناع ومسؤولي السينما التونسية ومشاركتهم في منتدى سوق مالمو.

وكانت مصر ضيف شرف الدورة السابقة من المهرجان.