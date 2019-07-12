المغني آر كيلي قيد التوقيف.. والتهم: "جرائم جنسية"

قال متحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي إن المغني آر كيلي أوقف في مدينة شيكاغو يوم الخميس، بعد توجيه 13 تهمة فيدرالية له من بينها جرائم جنسية.

وأضاف جوزيف فيتزباتريك أن مغني موسيقى "آر آند بي" تم احتجازه في حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان محتجزاً لدى السلطات الفيدرالية، بحسب "أسوشييتد برس".

في التفاصيل، اعتقل آر كيلي بعد أن صدر قرار اتهام فيدرالي من 13 تهمة في وقت سابق يوم الخميس في محكمة فيدرالية لمنطقة شمال إلينوي.

كذلك أوضح فيتزباتريك "تشمل التهم استغلال أطفال في مواد إباحية وإغواء قاصر وعرقلة العدالة"، مضيفاً أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل يوم الجمعة.

يذكر أن المغني الأميركي يواجه بالفعل تهماً منفصلة متعلقة بالجنس في ولاية إيلينوي تتعلق بأربع نساء، ثلاث منهن كن قاصرات عندما وقعت الإساءة المزعومة. وقد أقر بأنه غير مذنب في هذه التهم وأُفرج عنه بكفالة.