وفاة الناقد الفني يوسف رزق الله بعد معاناة مع المرض

غيب الموت الناقد الفني المصري يوسف شريف رزق الله في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد معاناة لم تستمر طويلا مع المرض عن عمر يناهز الـ 77 عاما.

حيث تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة وأدخل إلى المستشفى بسبب تعرضه لتلوث أدى إلى اضطرابات في وظائف أجهزة الجسم، إلا أنه لم يتجاوز المرحلة الصعبة وتوفي في النهاية، حسبما أعلن نجله أحمد رزق الله والناقد الفني طارق الشناوي وعدد كبير من النقاد والكتاب الذين نعوه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان الراحل يشغل منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دوراته الأخيرة، حيث كان يبذل جهدا كبيرا في سبيل إنجاح المهرجان واستقطاب الأفلام العالمية من أجل عرضها.

كما أنه حضر اجتماعات اللجنة العليا للمهرجان قبل 20 يوما من وفاته، من أجل مناقشة كافة التحضيرات الخاصة بالدورة الجديدة التي تنطلق نهاية العام الجاري.

وخلال مسيرته شارك الراحل في تقديم العديد من البرامج الفنية التي كان أشهرها "نادي السينما"، كما قدم برامج "أوسكار" و"سينما في سينما" وكذلك "أيام وليالي".