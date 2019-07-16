محاكم وتحذيرات ورسائل.. طلاق وائل كفوري محط الأنظار

مازالت شائعات الخلاف العاصف بين الفنان اللبناني، وائل كفوري، وطليقته السيدة، أنجيلا شارة، تجذب اهتمام الأوساط الفنية والصحافية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الطريقة التي تم بها إعلان الخبر، حيث اعتبر البعض نقل الإعلامية اللبنانية، ريما نجيم، نبأ الانفصال كان بمثابة إعلان حرب من قبل كفوري، بعد أن سمح لصديقته المقربة بكشف مسائل شخصية للعلن.

موضوع يهمك اعتاد الفنان اللبناني، وائل كفوري، إبعاد عائلته عن أضواء الشهرة طيلة فترة زواجه، إلا أن خبر طلاقه أعاد حياته الشخصية إلى... بعد سنوات من الاختفاء.. ابنتا وائل كفوري إلى العلن سوشيال ميديا

الجديد في القصة نقلته وسائل إعلام لبنانية ويفيد بأن كفوري سوف يلجأ إلى المحاكم من أجل حل المشكلة، ليس بسبب حضانة الأطفال كما يشاع، وإنما أراد وائل تحذير زوجته من التعرّض له عبر وسائل الإعلام، أو كشف أي من تفاصيل المشكلة بينهما.

فيما تواصل بشارة نشاطها على وسائل التواصل، حيث نشرت صورة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تحمل رسالة وجهتها إلى النساء، دعتهن فيها إلى التمسك بحقوقهن، والثبات في وجه الاتهامات التي يتعرضن لها.

أما نجم "ما وعدتك بنجوم الليل" فهو منشغل هذه الأيام ببرنامجه الفني الصيفي، حيث أحيا ملك الرومانسية مساء الأحد حفلاً غنائياً هو الأول له في السعودية في مدينة جدة، ضمن حفلات "موسم جدة"، بدعم من هيئة الترفيه والهيئة العامة للثقافة.

لاقى الحفل تفاعلاً وترحيباً كبيراً من الجمهور، فيما ردَّ كفوري على ترحاب الجمهور بطريقة مميزة، حيث أدى موالاً لبنانياً كُتِب خصيصاً للسعودية، قال فيه: "يسعد مسا جدة ويسعد الأنوار العليي قدام عيني، ويسعد ولي العهد ابن سلمان.. شعب السعودية".