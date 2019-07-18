ريهام سعيد لمحمود العسيلي: "كرهتك.. النجومية أخلاق"

عبر حسابها في "إنستغرام"، هاجمت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، الفنان محمود العسيلي، بعد انتشار مقطع فيديو للأخير من إحدى حفلاته يرفض فيه التقاط صورة مع معجب طلبها منه، حيث قال العسيلي لطالب الصورة باللهجة المصرية: "عندك واسطة؟، جامد قوي حضرتك، لو تصورت معاك مش لازم أتصور مع الناس دي كلها؟"، مشيرا إلى الجمهور.

وفي مقارنة منها، نشرت ريهام صورة تضم لقطتين إحداهما للفنانة العالمية أديل وهي تقبل فيها يد إحدى معجباتها، وعلى الطرف الآخر صورة للعسيلي من الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا بعد الحفلة.



كما أرفقت ريهام الصورة بتعليق كتبت فيه باللهجة المصرية أيضا: "كنت دايما لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك غير المبرر، بس دلوقتي كرهتك، إلا كسر الخواطر، النجومية أخلاق".

كذلك نشرت ريهام صورة أخرى عبر إنستغرام يظهر فيها الفنان المصري تامر حسني جالسا على أرض المسرح في حفلة له يلتقط صور السيلفي مع معجبيه الذين التموا حوله، وكتبت ريهام مع الصورة: "يا محمود اتعلم من الأساتذة. أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة. تامر حسني الأستاذ".

وكان الفنان المصري، محمود العسيلي، قد تعرض لهجوم شديد من قبل الجمهور، بسبب إحراجه لأحد محبيه في حفلة عامة، ما اضطره إلى الخروج والاعتذار، حيث غرد العسيلي أن أي فنان بدون جمهوره لا يساوي شيئاً، وهو صفر على اليسار، كما أنه يعلم أن من تواضع لله رفعه.

موضوع يهمك تعرض المطرب المصري، محمود العسيلي، لهجوم شديد من قبل الجمهور، بسبب إحراجه لأحد محبيه في حفلة عامة.وانتشر مقطع فيديو... شاهد محمود العسيلي يحرج أحد المعجبين سوشيال ميديا

وكتب: "أعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبأعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة، وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة.. أنا آسف مرة تانيه".

كذلك كشف العسيلي كواليس ما حدث، مؤكداً أنه حاول إخبار هذا الشخص أنه لا يستطيع التقاط صورة بصحبته، لأن الجميع سيرغب في التقاط صورة.

أيضا أشار إلى أن الشخص كان لحوحاً وصمم على الأمر، كما أن صوته كان مرتفعاً، ما أثر على الغناء، لذلك قرر الرد عليه بهذه الطريقة.