محمد العرب يدشن كتاب "دليل الإعلام الحربي" بـ ٧٥ قاعدة

أبصر النور كتاب ٧٥ قاعدة (دليل الإعلام الحربي) للكاتب والمراسل الحربي البحريني محمد العرب الذي وضع فيه خلاصة تجربته في تغطية الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية طوال ٢٥ سنة من العمل الميداني.

الكتاب يضع نصائح للتعامل مع مختلف الظروف في الميدان وأدبيات التغطية الحربية والأمنية والكوارث الطبيعية.

العرب أصدر الكتاب بالتعاون مع دار تشكيل السعودية ووقع عقد كتاب ثان تحت عنوان (حـ..ر..ـب) وفي رصد لقصص إنسانية لجنود الحزم في خطوط التماس.

ويقول ناشر الكتاب في سياق تقديمه "خمسة وعشرون عاماً من العمل الميداني، قضاها مؤلف الكتاب بين الحديد والنار، في أفغانستان، وباكستان وبورما وفلسطين والعراق والصومال والسودان واليمن، وكذلك أحداث ما يعرف بالربيع العربي.

محطات كان المؤلف الأقرب فيها إلى الحدث والأقرب أيضا إلى الموت. تعرض لمحاولات اغتيال لأكثر من مرة وخاض تجربة الاعتقال لمرات عدة.

يلقبه جمهوره بجنرال الإعلام الحربي، ومراسل الحزم، والراقص مع الموت، وعميد إعلام الحروب، أما هو فيكتفي بلقب الباحث عن الحقيقة، في هذا الكتاب يضع المؤلف نصائح تُرسي مفاهيم العمل الإعلامي في وقت الأزمات والكوارث الطبيعية والحروب، مفاهيم الإعلام بين القصف والاشتباك وجلبة العربات العسكرية ليستفيد منها كل إعلامي قرر خوض تجربة التغطية الحربية، ويعد الكتاب مرجعاً عصرياً للعمل الصحفي الميداني وقواعد السلامة والأمان والتميز.