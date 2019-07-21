"المنتقمون" يقترب من صدارة إيرادات التذاكر عالمياً

ذكرت شركة والت ديزني الموزعة لفيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) أن الفيلم الذي أنتجته شركة مارفل ستوديوز سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا على الإطلاق، الأحد.

وأفادت ديزني في بيان، السبت، في إطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر "المنتقمون" على مستوى العالم ستتخطى 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم (أفاتار) للمخرج جيمس كاميرون عام 2009.

وفيلم "المنتقمون"، الذي طرح بدور السينما في أبريل/ نيسان، هو ذروة قصة تُروى في 22 فيلما، لشركة مارفل، على مدى عشرة أعوام.

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان روبرت داوني جونيور وكريس هيمسورث، والممثلة سكارليت جوهانسون.



وقال كيفن فيج، رئيس مارفل ستوديوز، إن الفيلم سيصل لصدارة مبيعات التذاكر، لكنه سيخسر هذا اللقب على الأرجح أمام فيلم كاميرون المقبل.

ومن المقرر أن يطرح كاميرون 4 أفلام ضمن سلسلة "أفاتار" اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.