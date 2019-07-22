تفاصيل الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي

قلق كبير أصاب جمهور الفنان فاروق الفيشاوي بعد نقله إلى المستشفى مساء الاثنين، وسط تضارب الأنباء حول حقيقة ما يعاني منه الفنان المصري.

ورغبة في الاطمئنان على الفيشاوي والوقوف على حقيقة حالته الصحية، أجرت "العربية.نت" اتصالا بالفنان كمال أبو رية الذي يرافق الفيشاوي طيلة رحلة علاجه وصديقه المقرب.

أبو رية أكد في البداية أن حالة صديقه الصحية مستقرة، وما حدث اليوم ما هو إلا إجراء روتيني يحرص الفيشاوي على القيام به كل فترة.

كما أشار إلى أن الفيشاوي يتلقى العلاج في منزله تحت إشراف الأطباء، ويتوجه كل فترة إلى المستشفى كي يتابع حالته الصحية ويجري بعض التحاليل والفحوصات.

وهو ما حدث مساء الاثنين، حيث تواجد في المستشفى على أن يغادره الليلة، وبالتالي لا يستدعي الأمر قلق الجمهور والمحبين والأصدقاء.

موضوع يهمك رحلة قاسية يعيشها الفنان المصري، فاروق الفيشاوي، في مواجهة مرض السرطان، الذي أعلن نهاية العام الماضي عن معاناته منه،... تدهور الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي ثقافة وفن

من ناحية أخرى، أوضح أبو رية أن ما حدث اليوم جاء بسبب العلاج الذي يتلقاه فاروق الفيشاوي من مرض السرطان، ولم يحدث أي أمر مختلف تسبب في تدهور حالته الصحية.

وكان الفيشاوي قد صدم الجميع نهاية العام الماضي وبالتحديد في مهرجان الإسكندرية السينمائي، حينما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، لكنه شدد على أنه سيواجه المرض ويتغلب عليه.