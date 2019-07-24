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وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

المصدر: القاهرة - أحمد الريدي
يسرا ووالدتها
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غيب الموت والدة الفنانة المصرية يسرا اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي.

وتشيع جنازة الراحلة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه من أجل الدفن بمقابر الأسرة، ويقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد عمر مكرم.

وتعرضت والدة يسرا إلى أزمة صحية خلال الأشهر الماضية بسبب التقدم في العمر، ما جعلها تدخل إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، ولازمتها يسرا في الأيام الأخيرة بعد إيقاف كافة أنشطتها الفنية.

وتعيش يسرا في حالة نفسية سيئة منذ دخول والدتها إلى المستشفى، خاصة وأن هناك ارتباطا كبيرا يجمعها بها، ما جعلها تغيب عن العديد من الفعاليات التي حدثت في الأسابيع الماضية.

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