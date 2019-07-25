نجوم الفن يشيعون جثمان الفيشاوي إلى مثواه الأخير

محبة كبيرة أظهرها عدد من نجوم الفن خلال مشاركتهم بجنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.

حيث أقيمت صلاة الجنازة بعد الظهر بمسجد مصطفى محمود من منطقة المهندسين، وشهد زحاما كبيرا للغاية من محبي الفنان الراحل وعائلته وأصدقائه، بعدما حضر الجميع من أجل إلقاء نظرة وداع.

أجواء حارة لم تمنع النجوم من الحضور حيث تواجدت رجاء الجداوي وشهيرة ورشوان توفيق الذي فقد زوجته قبل أيام، ونقيب الممثلين أشرف زكي.

فيما كان أحمد الفيشاوي متواجدا إلى جوار جثمان والده ولم يفارقه، وانفعل في البداية على المتواجدين بسبب الزحام الشديد، حيث كان يرغب في نقل الجثمان سريعا إلى داخل المسجد.

وتواجدت السيدة سمية الألفي طليقة الفيشاوي وأم أبنائه بعدما صاحبته خلال الفترة الماضية حينما كان مريضا، وظهرت عليها علامات الحزن الشديد.

محمد هنيدي وآسر ياسين وعمرو يوسف ومحمد ممدوح وعدد كبير من النجوم الشباب حرصوا على المشاركة في جنازة الفيشاوي، حيث انطلق النعش إلى مسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، ودفن إلى جوار شقيقه الراحل.