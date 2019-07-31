مصر.. هاني شاكر نقيبا للموسيقيين

تمكن المطرب المصري هاني شاكر من الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين في مصر، بعد اكتساحه للتصويت في منافسة زميله مصطفى كامل.

وذلك في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء، وشهدت تنافسا ثنائيا بين هاني شاكر ومصطفى كامل على مقعد نقيب الموسيقيين، حيث كان كامل هو من يشغل المنصب قبل انتخاب شاكر.

وانتخب شاكر للمرة الثانية على التوالي بعدما حصل على 1532 صوتاً في مقابل 589 صوتاً فقط حصل عليها مصطفى كامل.

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فيما أسفرت انتخابات الأعضاء عن اختيار الفنانة نادية مصطفى للمرة الثانية على التوالي، كما شهدت الجمعية العمومية انتخاب المطرب حلمي عبد الباقي عضواً بمجلس النقابة، إلى جوار عدد آخر من الأعضاء.

وبذلك يسدل الستار على انتخابات مجلس نقابة الموسيقيين، والتي شهدت طعوناً تم تقديمها خلال الأيام الماضية ضد بعض المرشحين أبرزهم هاني شاكر إلا أن القضاء أقر برفض الطعون.