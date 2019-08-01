تصرف صادم.. أريانا غراندي تسخر من طفلة مقتولة

في تصرف صادم سخرت النجمة العالمية، أريانا جراندي، من طفلة قُتلت عام 1996 عندما كانت بعمر الـ 6 سنوات، ولكن بدون قصد.

وفي التفاصيل، نشر دوج ميدلبروك صديق أريانا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة مجلة وعلى غلافها صورة الطفلة المقتولة، واسمها جونبيت رمزي، إذ فازت حينها بلقب ملكة الجمال في إحدى مسابقات الجمال المخصصة للأطفال.

وفي تعليقه على الصورة، كتب دوج: "غلاف مجلة الطفلة كان الأجمل، ولم يرَ منذ حينها أغلفة بجودة ذلك الغلاف".

لتأتي أريانا بعدها وتكتب تعليقاً قالت فيه: "لا أستطيع الانتظار أكثر لرؤية هذا كزي الهالوين الخاص بك"، فرد عليها دوج قائلًا: "لقد بدأت العمل عليه".

Wait WHAT?? an 8-year-old girl who was violently killed, strangled and suffocated cannot be anyone's costume... pic.twitter.com/MwaAXavyBE — IVAN (@ivanmoratroya) ٢٩ يوليو ٢٠١٩

ومباشرة انهمرت التعليقات والانتقادات اللاذعة لأريانا على هذا التعليق، وكيف لها أن تسخر من طفلة قُتلت بوحشية، ليقوم دوج بمسح الصورة، وتصدر أريانا اعتذاراً رسميًّا قالت فيه: "نعم، لقد مسحت تعليقي بسرعة كبيرة، وأتفهم أنه لم يكن أمراً مضحكًا على الإطلاق، لقد كانت نزوة مني، وأقدم اعتذاري بكل صدق".

يذكر أنه عُثر على الطفلة جونبيت رمزي، مقتولة في قبو منزلها الواقع في ولاية كولورادو الأميركية، بعد 8 ساعات من فقدانها، حيث وجد والداها جثتها وجمجمتها مكسورة، وآثار الخنق ظاهرة على عنقها، وكانت في سنتها السادسة عندما قُتلت.