هاني شاكر عن محمد رمضان: منحناه تصريحاً للغناء وليس لخلع الملابس

رد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، على بعض التصرفات المثيرة للجدل للفنان المصري محمد رمضان.

وأعرب ​هاني شاكر​ عن غضبه من رمضان​، وقال إنه أعطى محمد رمضان تصريحاً لكي يغنى وليس ليخلع ثيابه، كما فعل على خشبة المسرح في حفله الذي أقيم منذ أسابيع.

جاءت تصريحات شاكر، على هامش مشاركته في انتخابات نقابة الموسيقيين، التي جرت أمس بمقر نادي نقابة المهن التمثيلية.

وكان محمد رمضان أثار الجدل وغضب الجماهير بعد خلعه المُتكرر لملابسه أثناء حفلاته في مناطق متعددة، إضافة إلى خلعها باستمرار في أعماله الغنائية.

وقال شاكر: "بعتذر منكم احنا منحناه تصريحاً للغناء وليس لخلع ملابسه على المسرح".

وأكد على أنه تم منح تصريح لمحمد رمضان، وفقاً للبروتوكول المعلن بين الاتحادات الفنية الثلاثة.

ولفت إلى أنه إذا رغب في احتراف الغناء فعليه أن يتقدم للخضوع لاختبارات الصوت على يد الدكتور رضا رجب، مضيفاً: "ييجي ويورينا الصوت الجميل".