الراحل يوسف شريف رزق الله يحتفظ بمنصبه بمهرجان القاهرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إهداء دورتها الـ 41 المقرر انعقادها في شهر نوفمبر المقبل إلى الناقد الفني الراحل يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان.

على أن يتم إطلاق اسم رزق الله على الدورة تقديرا لما قدمه للمهرجان على مدار 32 عاما، منذ اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم تولى مهمة المدير الفني منذ عام 2000 حتى رحيله.

كما قررت اللجنة العليا إبقاء اسم يوسف شريف رزق الله كمدير فني للمهرجان في الدورة المقبلة رغم رحيله، على أن يتولى نائبه مهمة إدارة كافة الأمور الفنية.

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واعتبر محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي أن الراحل خدم المهرجان بعمره، ويستحق ما هو أكبر من إهداء الدورة المقبلة إلى روحه.

مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من القرارات والمبادرات التي تضمن استمرار تكريم اسم الراحل يوسف شريف رزق الله، في كل الدورات الجديدة وليس الدورة الـ 41 فقط.

ومن جانبه أكد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني في الدورة المقبلة، أن يوسف شريف رزق الله ظل يخدم المهرجان ويمارس مهام عمله حتى اليوم الأخير في عمره ويتابع كافة التفاصيل الخاصة باختيار الأفلام.

وكان الراحل يوسف شريف رزق الله قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة تسببت في تدهور حالته الصحية بشكل متلاحق، ليتم الإعلان عن وفاته في الثاني عشر من شهر يوليو الماضي.