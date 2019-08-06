رويدا عطية: تعلمت اللهجة الخليجية من صديقتي السعودية

كشفت الفنانة السورية رويدا عطية، أنها تتقن اللهجة الخليجية، والسبب أن صديقتها الأقرب إليها هي من الجنسية السعودية، وقد علّمتها إتقان هذه اللهجة بشكل جيد جداً.

وقالت في حوار لـ"العربية.نت"، إنها تجهز لميني ألبوم خليجي، وقد تم اختيار عدد من الأغاني، وتستعد للدخول إلى الاستديو للبدء بالتسجيل.

وأضافت "اللهجات تختلف بين دول الخليج نفسهاـ ففي كل بلد طريقة لفظ معينة، وفي حال غنت مثلاً بلهجة الإمارات ستستعين بالكاتب والملحن الإماراتي من أجل إتقان اللهجة واعتماد الأسلوب السائد هناك لناحية الإيقاع".

وتحدثت عطية أن من بين أغانيها التي حققت انتشاراً واسعاً في الخليج، أغنية "شو سهل الحكي" و "ضرب العصا" و"خاين" وغيرها.

وأكدت أنها خلال رحلتها الفنية حرصت على التنويع في ألوانها الغنائية ما بين الطربي والشعبي ولو أن اللون الكلاسيكي كان الأكثر طلباً ورغبةً من الجمهور، وقالت "ها هي أغنية "كيفك يا حب" الكلاسيكية تلقى رواجاً واسعاً بين الناس".

وتطرقت رويدا عطية إلى موضوع الأمومة فقالت إنها اكتشفت في شخصيتها جانباً لم تكن تعرفه، فوجدت نفسها أمّاً جيدة من حيث الاهتمام والعطاء، وشكرت الله على منحها نعمة الأمومة، متمنيةً أن يمدها بالقوة كي تربي ابنها زين أفضل تربية وتجعل منه مثالاً يفتخر به.