أحمد حلمي يتجاوز أزمة عرض فيلمه.. ويدخل السباق بقوة

أزمة غامضة تعرض لها فيلم "خيال مآته" الذي يعود به أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب عامين، حيث انتظر الجمهور عرضه مع بداية موسم عيد الأضحى السينمائي دون جدوى.

حيث فشل الجمهور في الوصول إلى دور العرض السينمائية التي تطرح الفيلم، ليكتشفوا أنه لم يتم طرحه بعد رغم تأكيدات صناعه وأبطاله على عرضه، لتخرج بعض الأقاويل التي تؤكد أن هناك أزمة تقنية واجهت النسخ الخاصة بالفيلم، ما تسبب في تأخير عرضه لحين حل تلك المشكلة التي طرأت.

تلك الأزمة التي أصابت جمهور الفنان أحمد حلمي بالإحباط، خاصة أن الإقبال على السينمات في الأعياد يكون كبيرا للغاية، إلا أن المفاجأة تمثلت في طرح الفيلم ثاني أيام عيد الأضحى.

واستطاع العمل في ظل المنافسة الشديدة أن يحقق إيرادات تجاوزت الـ 6 ملايين ونصف المليون في أول أيام عرضه، وهو ما يشير إلى دخول حلمي للمنافسة بقوة شديدة مع فيلمي "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2"، ويأتي من خلفهم الجزء الثاني لفيلم "الكنز" الذي يشارك بالسباق.

وفي ظل صمت صناع فيلم "خيال مآته" على الأزمة التي واجهت العمل في أول يومين بالموسم، إلا أن بطل العمل أحمد حلمي حاول مساندة جمهوره الباحث عن أماكن عرض الفيلم، من خلال نشر الخريطة الخاصة بدور العرض التي يتواجد بها العمل.

ويقدم حلمي من خلال الفيلم مجموعة من الشخصيات، حيث يظهر في دور العجوز الذي يستعيد ذكرياته من خلال قصة مشوقة، يشارك في بطولتها خالد الصاوي ومنة شلبي وبيومي فؤاد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.