الفنان هيثم شاكر يعلن إصابته بمرض خبيث

في الوقت الذي يحتفل فيه جمهور المطرب المصري هيثم شاكر بنجاح ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، فجر شاكر مفاجأة صادمة لمحبيه، بعدما أعلن عن مروره بتجربة مرض خبيث.

حيث كتب شاكر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليعرب عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته على ألبومه الجديد، ويشكر كل من وجه تعليقا أو نقدا للألبوم.

وأشار إلى كونه حاول قراءة كافة التعليقات التي وردته على الألبوم، كما وجه الشكر لزملائه الذين دعموه وباركوا له على ألبومه الغنائي.

وحول غيابه في الفترة الماضية، أكد شاكر أنه يعلم أن الغياب كان طويلا، ولكنه لم يكن له دخل في ذلك الأمر، حيث استمر الغياب 5 سنوات منذ آخر ألبوماته.

وكشف أن مرضا خبيثا أصابه كان سببا في غيابه، ولكنه لا يحب أن يتحدث في تفاصيل هذا الأمر، معتبرا أنه تعلم الصبر من هذه التجربة، معلنا عن شفائه من المرض الذي كان سببا في تأخر انتهائه من الألبوم الجديد.

ووجه شاكر الصدمة لمحبيه ومتابعيه بإعلانه عن هذا الأمر دون أي مقدمات، لكنه وجه وعدا لهم بكونه لن يغيب عنهم طوال الفترة المقبلة، وسيقدم أعمالا تليق بهم.