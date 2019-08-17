أحلام مع 100 عازف في أولى حفلاتها على مسرح طلال مداح بأبها

أشعلت الفنانة أحلام مسرح "طلال مداح" في قرية المفاتحة بأبها، أمس الجمعة، في أولى حفلات "موسم السودة".

وأعادت أحلام في الحفلة، التي نظمتها "الهيئة العامة للترفيه"، أداء أغانيها القديمة، كما قدمت أغنية للفنان الراحل طلال مداح، وأخرى لمحمد عبده، بالإضافة لأغانٍ بالألحان الجنوبية ومنها "الله يطعني" و"يما الزمن وراني".

واستهلت أحلام الليلة الفنية بأغنية "يا ليل يا جامع قلوب المحبين"، بمشاركة أوركسترا من 100 عازف بقيادة أمير عبد المجيد.

وفي بداية الحفل، وجهت أحلام كلمة للجمهور، قائلةً: "دائماً تغمرونني بمحبتكم يا أهل السعودية.. أتمنى أن أسعدكم الليلة كما اسعدتموني بحضوركم".

موضوع يهمك أشعلت الفنانة أحلام مسرح الراحل طلال مداح في أبها بأداء "الخطوة الجنوبية" على إيقاع الأغنية الشهيرة "الله يطعني"، بصحبة... فيديو.. أحلام تشعل أبها بأداء "الخطوة الجنوبية" سوشيال ميديا

بعدها أدت بعضا من أغانيها القديمة والجديدة التي تسابق الحضور لترديدها، ومنها "وش ذكرك بحب مضى لي" و"تغير الوقت" و"أبرحل" و"فضها سيرة" و"تدري ليش أزعل عليك" و"والله احتاجك أنا".

وفي بادرة وفاء، طلبت أحلام من الجمهور الوقوف دقيقة صمت لروح الراحل طلال مداح، قائلةً: "هو استاذنا ويستحق منا هذا التكريم بالوقوف له". ثم غنت أغنية من أغاني طلال وهي "قولوا للغالي قولوا له"، لتعود من جديد في إشعال حماس الجمهور بأدائها أغنية محمد عبده "يا كيف تنشد عن أحوالي".

وواصلت أحلام مبادراتها الجميلة، فأهدت صديقتها ورفيقة دربها "فجر السعيد" أغنية "يلازمني خيالك"، قائلةً: "هي دائماً معي وبجانبي، واليوم كرسيها فاضي، وهذه الأغنية أهديها لها، وأدعو لها بالشفاء، أفتقدها كثيراً، وإن شاء الله تقوم بالسلامة وتشاركنا بالحفلات القادمة".

بعد ذلك قدمت حزمة من أغانيها، منها "تناظر الساعة" و"هذا اللي شايف نفسه" و"قلبي اللي من لواهيبه يذوب" و"لمى قلبين" و"بالحب راضي" و"قول عني ما تقول" و"وش ذكرك بحب طوته الليالي" و"رأس قمة" و"هذي أنا في وحدتي" و"أحلف" و"يا منيتي" و"المحبة أرض" و"ناويلك على نية" و"باب الليل".

وعلى الأنغام الجنوبية، قامت الفنانة أحلام بأداء فن "الخطوة العسيرية" مع فرقتين، حين توسطت مجموعة رجال توشحوا بالزي الجنوبي، ليقف الحضور مشاركاً برقصات أغنية "جنوبي نثر همه.. على غيمة جنوبية"، ثم عادت أحلام لتغني على نفس الإيقاع الجنوبي أغنية "ياما الزمن وراني".

وفي الختام، أدت أحلام أغنية وطنية عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بعنوان "عز السعودي"، رافعةً علم السعودية خلال غنائها، فيما تفاعل الجمهور معها بشكل لافت عن طريق إطلاق الصيحات والتصفيق.