إليسا تصدم جمهورها وتعلن اعتزالها: "هذا ألبومي الأخير"

صدمت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها بعد أن نشرت تغريدة، الاثنين، تعلن فيها بشكل مفاجئ أن الألبوم الجديد الذي تقوم الآن بتحضيره سيكون الأخير لها في مسيرتها الفنية.

موضوع يهمك في حفلتها التي أحيتها الفنانة اللبنانية إليسا ضمن مهرجانات أعياد بيروت ليلة الجمعة في العاصمة اللبنانية، أشعلت المسرح... إليسا لابنة عاصي الحلاني: "وعدت أمك" والأخيرة: "حلم وتحقق" ثقافة وفن

وأشارت الفنانة في حديثها إلى أنها حزينة لإعلان هذا الخبر، إلا أنه ليس باستطاعتها أن تستمر في العمل مجدداً داخل مجال مليء بالمافيات.

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore — Elissa (@elissakh) August 19, 2019

وكتبت إليسا: "أستعد لهذا الألبوم مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب أنه سيكون الأخير في مسيرتي. أعلن ذلك بقلب شديد، ولكنني على قناعة كبيرة أنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".