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إليسا تصدم جمهورها وتعلن اعتزالها: "هذا ألبومي الأخير"

المصدر: دبي - العربية.نت
إليسا
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صدمت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها بعد أن نشرت تغريدة، الاثنين، تعلن فيها بشكل مفاجئ أن الألبوم الجديد الذي تقوم الآن بتحضيره سيكون الأخير لها في مسيرتها الفنية.

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في حفلتها التي أحيتها الفنانة اللبنانية إليسا ضمن مهرجانات أعياد بيروت ليلة الجمعة في العاصمة اللبنانية، أشعلت المسرح...

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وأشارت الفنانة في حديثها إلى أنها حزينة لإعلان هذا الخبر، إلا أنه ليس باستطاعتها أن تستمر في العمل مجدداً داخل مجال مليء بالمافيات.

وكتبت إليسا: "أستعد لهذا الألبوم مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب أنه سيكون الأخير في مسيرتي. أعلن ذلك بقلب شديد، ولكنني على قناعة كبيرة أنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".

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