إليسا بأول تعليق بعد قرار الاعتزال.. هل تراجعت؟

بعد أن شغل قرارها الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل، والأهم من ذلك جمهورها ومحبيها، خرجت الفنانة اللبنانية إليسا عن صمتها وعلّقت بأول ردة فعل منها بعد قرار اعتزالها، حيث تفاعلت نجمة "إلى كل اللي بحبوني" مع كل التعليقات ورسائل المناشدة التي وصلتها من أهم الفنانين وطبعا من المعجبين، إضافة إلى الدعم الكبير الذي تلقته خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أعادت نشر تغريدات عدد كبير من نجوم الفن الذين عبّروا عن حبّهم لها وطلبوا منها أن تتراجع عن قرارها الذي اعتبروه "غير مقبول".

موضوع يهمك صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني العربي بإعلان إليسا اعتزالها الغناء، بعد الانتهاء من ألبومها الجديد الذي تقوم بالتحضير له... بعد إعلانها الاعتزال.. هاشتاغ "كلنا إليسا" يجتاح تويتر سوشيال ميديا

وفي تغريدة لها عبر تويتر، وجهت إليسا شكرها العميق لكل من ساندها، مشيرة إلى حجم الحب الكبير الذي تحمله من أعماقها للجميع بعد كل هذا الدعم، كما ذكّرت محبيها بألبومها الغنائي المنتظر، دون أن تنوّه بما إذا كانت قد تراجعت عن قرارها أم لا.

all I can say now that I love u from the bottom of my heart, best lovers ever, and heyy dont forget there is an album coming on the way🥰🥰🥰❤❤❤🙏 — Elissa (@elissakh) August 19, 2019

يذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا كانت قد صدمت متابعيها بعد أن نشرت تغريدة، الاثنين، تعلن فيها بشكل مفاجئ أن الألبوم الجديد الذي تقوم الآن بتحضيره سيكون الأخير لها في مسيرتها الفنية.

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore — Elissa (@elissakh) August 19, 2019

وأشارت الفنانة في حديثها إلى أنها حزينة لإعلان هذا الخبر، إلا أنه ليس باستطاعتها أن تستمر في العمل مجدداً داخل مجال مليء بالمافيات.

وكتبت إليسا الاثنين: "أستعد لهذا الألبوم مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب أنه سيكون الأخير في مسيرتي. أعلن ذلك بقلب شديد، ولكنني على قناعة كبيرة أنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".