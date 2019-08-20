وفاة حبيب الصايغ أمين اتحاد الأدباء والكتاب العرب

توفي اليوم الثلاثاء الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ الذي كان يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

ونعى وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه في تويتر الصايغ الذي رحل عن عمر ناهز 64 عاما قائلا "فقدت الإمارات الأديب المبدع وصاحب القلم العاقل والجريء الأستاذ حبيب الصايغ".

وأضاف "يغيب عنا حبيب وهو في قمة عطائه الأدبي والفكري والوطني.. سأفتقده صديقا وقلما مبدعا".

وانتخبت الجمعية العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الصايغ أمينا عاما للاتحاد في 2015 ثم أعادت انتخابه لدورة ثانية في يناير كانون الثاني من هذا العام.