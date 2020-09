السعودي محمد يعقوب يرتدي بردة شاعر عكاظ هذا العام

ارتدى الشاعر السعودي، محمد إبراهيم يعقوب، بردة شاعر عكاظ هذا العام بعد فوزه بالمركز الأول وحصوله على جائزة قدرها مليون ريال سعودي، في حين نال الشاعر اليمني، عبدالله عبيد، المركز الثاني وجائزة قدرها نصف مليون ريال ووشاح عكاظ، كما حاز الشاعر السعودي، شتيوي الغيثي، المرتبة الثالثة والوشاح ومبلغاً قدره 250 الف ريال.

وتنافس في المرحلة النهائية لجائزة الشعر الفصيح 10 شعراء عرب من أصل 161 شاعراً وشاعرة من 11 دولة عربية.

وشارك محمد يعقوب في المرحلة الأخيرة بنص حمل عنوان "تراتيل العزلة" الذي استفز ذائقة لجنة التحكيم المكونة من الدكتور صالح الغامدي من السعودية، والدكتور علي العلاق من العراق، والدكتور رشيد اليحياوي من المغرب، حيث قال له العلاق مشيداً بما قدمه في نصه: "يا محمد أنت تمتلك طاقة شفاهية في الأداء تحسد عليها، ولديك قدرة على استثمار لغة الجسد بشكل ممتاز بحيث أن قصيدتك تشكل كياناً لفظياً قائماً بذاته، ويوازيها ويعضّدها ويعزز منها هذا الأداء الفاخر الذي تتميز به".

مسيرة تطرزها الجوائز

ويعتبر محمد يعقوب المولود في جازان (جنوب غربي السعودية) عام 1972 صاحب تجربة شعرية ناضجة وهو أحد الأسماء المضيئة في الشعر الفصيح ومن الوجوه الحاضرة في المشهد الأدبي السعودي. سبق أن نال جائزة الثبيتي الشعرية عن ديوانه "ليس يعنيني كثيراً"، ولقب وصيف أمير الشعراء الذي نظمته هيئة أبو ظبي للتراث والثقافة عام 2008.

كما حقق يعقوب، الحاصل على بكالوريوس في الفيزياء وماجستير في الإدارة التربوية، جوائز الأندية الأدبية في جازان والشرقية وتبوك والباحة، وجائزة أبها الثقافية في الشعر عام 2009 عن طريق ديوانه (جمر من مروا)، إضافة إلى جائزة راشد بن حميد في عجمان عام 2011 ، وجائزة وزارة الثقافة والإعلام عام 2013 عن مجموعته الشعرية الرابعة (الأمر ليس كما تظن).

ترجم له كتاب صدر عن دار المفردة بإشراف الدكتور سعد البازعي باللغة الإنجليزية بعنوان "أصوات جديدة من المملكة العربية السعودية" (new voices of Arabia – the poetry).

كما صدرت له 6 دواوين شعرية هي:

* رهبة الظل - نادي جازان الأدبي 2001

* تراتيل العزلة – نادي جازان الأدبي 2005

* جمر من مرّوا – مؤسسة الانتشار العربي – بيروت 2010

* الأمر ليس كما تظنّ – نادي جدة الثقافي الأدبي 2013

* ليس يعنيني كثراً – نادي الباحة الأدبي 2015

* ماذا لو احترقت بنا الكلمات – دار مدارك 2016