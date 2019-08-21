فنان العرب والقيصر وكارول يصدحون طرباً في سوق عكاظ

قدم نجوم الأغنية العربية محمد عبده وكاظم الساهر وكارول سماحة أوبريت "عرب 501 م" من كلمات حسان الأنصاري في حفل سوق عكاظ ضمن موسم الطائف.

وقدمت خلال الأوبريت لوحات غنائيّة تعكس الإرث الفني والثقافي لهذا المحفل التاريخي، واستحضر الأوبريت بدايات نشأة سوق عكاظ قبل 1500 عام، مروراً بالتحولات التي شهدها السوق منذ نشأته، والنقلات الحضارية التي عاشها العرب بعد بزوغ الإسلام، وانتهاء بما شهدته اللغة العربية وظهور المزيد من اللهجات، وتعدد الثقافات والفنون في مختلف الشعوب العربية.

ومن خلال اللوحات تم التنقل بين الغناء والشعر والاستعراض.

كما قدمت لوحة فنية العرضة السعودية من كلمات الأمير خالد الفيصل وألحان يزيد الخالد وأداء فهد مطر .

تقول كلماتها "طق الطبل عرضة وسيف ..

والعب مع الشيلة طرب" ..

وشهد سوق عكاظ في دورته الحالية تطوراً ملحوظاً في كافة الأصعدة على مستوى التنظيم وترتيب الأفكار وتسلسل المسابقة.

كما يشهد السوق من الداخل تجهيزات تقام لأول مرة وأصبح أكثر جاذبية وامتاعاً لزواره الذين يأخذهم إلى رحلة من التاريخ والفصاحة والبيان.