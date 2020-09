سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجراً في العالم

فازت الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، بلقب "أعلى الممثلات أجرا" في العالم، للعام الثاني على التوالي.

وبحسب تصنيف مجلة "فوربس" السنوي، الصادر أمس الجمعة، فقد تلقت جوهانسون البالغة من العمر 34 عاما، 15.5 مليون دولار أكثر مما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار.

ويعود ذلك إلى النجاح العالمي الذي حققه أحدث أفلامها "Avengers: Endgame"، وهو الفصل الأخير من ملحمة "أفنجرز" السينمائية، الذي تقاضت نظير بطولتها فيه 35 مليون دولار.

وتجسد جوهانسون في أفلام "أفنجرز"، العميلة الخارقة "ناتاشا رومانوف"، الشهيرة بـ"الأرملة السوداء"، والتي ستلعب بطولة فيلم عنها، من المقرر أن يطرح بدور العرض السينمائية خلال العام المقبل 2020.

المركز الثاني

وفي المركز الثاني من قائمة "فوربس" لـ"أعلى الممثلات أجرا في عام 2019"، الممثلة الأميركية اللاتينية، صوفيا فرغارا، بطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني الحاصد للجوائز "Modern Family"، إذ حازت على 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.

وجاءت الممثلة الأميركية، ريس ويذرسبون، في المركز الثالث، بأجر 35 مليون دولار، ثم الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، في المركز الرابع بـ34 مليون دولار.

أسماء جديدة

وتضم قائمة "أعلى الممثلات أجرا لعام 2019" أسماء جديدة، هي إليزابيث موس، بطلة المسلسل التلفزيوني "The Handmaid's Tale"، والممثلة الأسترالية مارغوت روبي، بطلة فيلم "Once upon a Time in Hollywood" أمام ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

​أما المركز العاشر والأخيرـ فكان من نصيب الممثلة الأميركية، إلين بومبيو، بطلة المسلسل التلفزيوني "Grey's Anatomy"، بأجر يصل إلى 22 مليون دولار.