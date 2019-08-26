تكريم هنيدي في مهرجان الجونة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان، التي تقام في التاسع عشر من شهر سبتمبر المقبل وتستمر حتى الـ 27 من الشهر نفسه.

وفي مؤتمر صحافي عقد ظهر الاثنين تواجد المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان وسميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة والراعي الرسمي للمهرجان والفنانة بشرى، وكذلك باقي منظمي المهرجان.

بالإضافة إلى تواجد الفنانة درة والمخرجين يسري نصر الله ومروان حامد ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبد الجليل.

وفي كلمته أكد المهندس نجيب ساويرس أن المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الأولى، مشيراً إلى كونه بصفته عاشقا للسينما يحضر كافة المهرجانات ويستمع إلى تعليقات البعض حول مهرجان الجونة وكأنه يقام منذ سنوات عدة.

فيما تحدث سميح ساويرس عن مدينة الجونة والحجم المثالي الذي وصلت إليه، منذ أن انطلق العمل بها قبل 30 عاما، مشيرا إلى كونهم يعملون في الوقت الحالي على مهرجان للموسيقى والغناء وهو المقترح الذي تقدمت به وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

الفنانة بشرى أكدت أنه لا يمكنهم الإعلان عن القائمة النهائية للضيوف في الوقت الحالي، خاصة أن المفاوضات تجري مع أكثر من جهة، كما أن معظم النجوم يرتبطون بمواعيد تصوير أعمال.

مشيرة إلى كونهم يتفاوضون مع النجم العالمي ذي الأصول المصرية رامي مالك منذ الدورة الأولى، إلا أنه يتصادف انشغاله بتصوير أعمال، وهو الآن منشغل بتصوير "جيمس بوند"، ولكنهم يحاولون استضافته ولو ليوم واحد.

فيما أكد النجم ذو الأصول المصرية مينا مسعود تواجده في الدورة الثالثة من المهرجان، على أن يتم تكريم 3 أسماء في دورة هذا العام تم الإعلان عن اثنين منهم.

الأول هو الفنان محمد هنيدي رائد مدرسة الكوميديا لجيله من الشباب، وسيحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، فيما تحصل المخرجة الفلسطينية مي مصري على التكريم الثاني بالمهرجان.