راغب علامة عن سجالاته مع أحلام: لا تزيد نسبة المشاهدة

ينشغل الفنان اللبناني راغب علامة بتصوير حلقات برنامج "ذا فويس"، حيث يشارك كعضو في لجنة التحكيم إلى جانب الفنانتين أحلام وسميرة سعيد والفنان محمد حماقي، كما ينهمك بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد، عن ذلك وغيره من الأخبار حدثنا في هذا الحوار الذي خص به "العربية.نت".

وقال الفنان راغب علامة إنه وافق على المشاركة في برنامج "ذا فويس" لأنه برنامج جيد وهو مقتنع بهذه المشاركة.

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وأردف أنه لا يوافق من يقولون إن السجالات بينه وبين الفنانة أحلام تزيد من نسبة مشاهدة البرنامج، معتبرا أن هذا "الكلام غير دقيق وغير مقبول أبداً، وأنه من غير الممكن أن تكون هذه السجالات سبباً في نجاح البرنامج وكأنهم يحاولون بهذا الكلام إلغاء تاريخنا الفني"، ووصف علامة علاقته بالفنانة أحلام بـ"الممتازة".

وبخصوص قرار الفنانة إليسا الاعتزال بعد طرح ألبومها المقبل كما سبق وأعلنت عنه، قال راغب إنه ليس مطلعا كثيرا على حيثيات الموضوع، لكنه سمع أنها قررت أن تعتزل، وقال: "ممكن تكون زعلانة واتخذت القرار في لحظة غضب لكن أنا أكيد أنها ستتراجع عن قرارها".

وتحدث راغب عن تحضيراته لأغنيات كثيرة في ألبومه الجديد الذي سيتضمن أغنيات باللهجة الخليجية.

وعن نوع الأغنية التي تحتل المرتبة الأولى اليوم وبأي لهجة، أجاب قائلا إن الأغنية الأولى أمس واليوم وغدا هي الأغنية الجميلة بغض النظر عن اللهجة والإيقاع.

واعتبر راغب أن الأسباب الحقيقية لنجاحه واستمراريته هي حبه لفنه ولجمهوره وللنجاح حفاظاً على تاريخه الفني.

وفي معرض كلامه تحدث راغب علامة عن وقوفه أمام جمهور قرطاج والنجاح الذي حققه، لافتا إلى أن شعوره حينها لا مثيل له.

كما أشار إلى أنه ما زال يشعر بالرهبة أمام كل وقفة على المسرح، وهذا ناتج برأيه عن حب وشغف بالفن واحترام لجمهوره.