La Casa de Papel يحقق حلم نيمار.. وهذه التفاصيل

بعد أن شغلت الفنانة إليسا في الساعات الماضية حديث مواقع التواصل حول انضمامها إلى المسلسل الإسباني الشهير "بيت المال" أو "La Casa de Papel"، أعلن اللاعب البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، انضمامه إلى العمل من خلال شخصية راهب برازيلي، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

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وكتب نيمار على تويتر: "استطعت أن أحقق أحد أحلامي، وأن أكون جزءاً من مسلسلي المفضل، واليوم أستطيع أن أقدم لكم الراهب جواو"، في إشارة إلى الشخصية التي سيلعبها في المسلسل، في الجزء الثالث.

يذكر أن نيمار، أغلى لاعب في العالم، كان قد ظهر في حلقتين من المسلسل إلى جانب بطلين منه هما ألفارو مورتي (البروفسور)، وبيدرو ألونسو (برلين)، كأحدث المنضمين إلى العمل الذي حطم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم، وصلت لـ35 مليون مستخدم بعد أسبوع من صدور الجزء الثالث.

ماذا حل بمشاهد نيمار بسبب "الاغتصاب"؟

في التفاصيل، صور اللاعب مشاهده بداية العام الحالي، إلا أن شركة الإنتاج ومنصة العرض "نتفليكس" قررت عدم عرض مقاطعه، عندما تم إصدار الجزء الثالث من المسلسل، بسبب اتهامه باغتصاب عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي، لكنها أعادت المشاهد الثلاثاء، بعد ثبوت براءته من التهمة التي تصدرت صفحات الجرائد طوال الصيف.

أما العمل، فتدور قصته حول رجل غامض يلقب بـ"البروفسور"، يقوم بالإعداد لأكبر عمليات السرقة على الإطلاق.

وفي الجزأين الأول والثاني قامت الفكرة على اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، مع البقاء هناك 11 يوماً والتعامل مع 67 رهينة وعدد من قوات الشرطة الإسبانية.