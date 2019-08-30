كريم قاسم للعربية.نت: سعيد بدوري في "ولاد رزق 2" وطارق العريان أهم مخرج عربي

فنان شاب لفت الانتباه منذ أول ظهور ونجح في أن يصل للناس بسرعة كبيرة في عدد من الأدوار المميزة، كان أولها فيلم "أوقات فراغ"، واستطاع أن يواصل مشوار الفن بقوة. وكان آخر أعماله فيلم "ولاد رزق 2"، بالإضافة لمشاركته في فيلم عالمي ومسلسل "مملكة إبليس" الذي يُنتظر عرضه قريباً.

"العربية.نت "التقت الفنان الشاب كريم قاسم في حوار خاص، تحدث فيه عن تجربة فيلم "ولاد رزق" في الجزئين الأول والثاني، وأهم مشروعاته الفنية.

*كيف تحضرت لشخصيتك في فيلم "ولاد رزق 2" وما الجديد الذي قدمته ويختلف عن الجزء الأول؟

**قمنا جميعاً كفريق العمل بداية من الأبطال والمخرج طارق العريان والسيناريست صلاح الجهيني بجلسات تحضير كثيرة جداً، وبروفات على الأدوار، وفي هذه الأثناء تطورت الشخصيات كثيراً، وتم إضافة تفاصيل لشخصيتي وكل الشخصيات، وهذه التفاصيل جديدة وأدق من تفاصيل الأدوار في الجزء الأول.

وشعرت أن هناك تطورا كبيرا فى شخصية "رمضان رزق" التي قمت بتجسيدها، وهذا حمسني للجزء الثاني، خاصة أن تقديم جزء ثان من فيلم ناجح مخاطرة كبيرة جداً، لأنه سيتم المقارنة مع الجزء الأول الذي كان نجاحه ساحقاً.

*ما الرهان الذي راهنتم عليه في الجزء الثاني من الفيلم وكان يختلف عن الجزء الأول؟

**لنحافظ على نفس المستوى من النجاح أو نزيد أكثر، كان أمامنا تحد كبير، وراهن صنّاع الفيلم وأبطاله على أن يكون الثاني أقوى من الأول، لذلك أُضيفت تفاصيل وأبعاد مختلفة للشخصيات، وقاد الدفة بنجاح المخرج طارق العريان، وزادت جرعة الأكشن والتشويق، بالإضافة لمشاركة نجوم كبار جداً في الجزء الثاني كضيوف شرف مثل غادة عادل وسوسن بدر ويسرا وأصالة وأياد نصار وماجد المصري وسيد رجب وآسر ياسين، وقد أضافوا بالطبع ثقلاً ونجاحاً للفيلم، والحمد لله الإيرادات مذهلة حتى الآن.

*وما رأيك في المنافسة القوية بين الأفلام في عام 2019 والإيرادات الضخمة التي تحققت؟

**سعدت جداً بأفلام هذا العام التي نافست وحققت إيرادات وملايين ضخمة، ولا أخاف المنافسة، بالعكس كلما كانت موجودة يزيد الحماس والتنافس والإجادة، وهذا يصب في مصلحة الجمهور وصناعة السينما المصرية والعربية. وفي عام 2019 طرحت أفلام قوية وضخمة من ناحية النجوم والمواضيع والإنتاج والتنفيذ، ولهذا فإن هذا العام هو الأضخم حتى الآن في تاريخ السينما.

*تعاملت مع عدد كبير من المخرجين وآخرهم طارق العريان الذي تلقبه بـ"أفضل مخرج" حالياً فما يميزه من وجهة نظرك؟

**أهم المخرجين فعلاً، أنا صرحت بذلك وأعتبر طارق العريان من الموهوبين، وهو في وجهة نظري أهم مخرج أكشن حالياً، ويميز طارق عن غيره أنه يجيد الاهتمام بالجميع في العمل، كبيراً وصغيراً، ولا تغره نجومية شخص فيهمل آخر، ولهذا فكل الممثلين معه في أحسن حالاتهم، وهو يستمع لجميع الآراء ولا يتمسك برأيه فقط ويتعامل بروح الفريق، وقد يقتنع بوجهة نظر ممثل صغير وينفذها ويشجعه ويتنازل عن رأيه، وهذه الصفات غير موجودة في الكثير من مخرجي السينما.

*بعد كوكبة النجوم والمخرجين الذين تعاونت معهم على مدار مشوارك الفني، من تتمنى العمل معه حالياً؟

**أتمنى العمل مع المخرج الكبير مروان حامد، فهو مخرج له مدرسة خاصة ويتميز بتكنيك رائع، وكذلك أحب أن أتعاون مع المخرجين عمرو سلامة ومحمد دياب، ومن النجوم أتمنى تكرار العمل مع الفنان كريم عبدالعزيز.



*ما صحة تحضير جزء ثان من فيلم "أوقات فراغ" الذي كان بداية انطلاقتك؟

**فعلاً الخبر صحيح، حيث يتم التحضير حالياً للجزء الثاني، وهو في طور الكتابة. وليس لدي معلومات كافية عن الجديد في الفيلم كلياً وانتظر أن يصل السيناريو كاملاً.

*وماذا عن فيلمك العالمي "سواح" وأهم تفاصيله؟

**الفيلم تم تصويره فى مدينة لوكسمبورغ، وهو من إخراج أدولف العسال، ويضم العمل جنسيات مختلفة ونتحدث فيه بأربع لغات، وأقوم فيه بدور شاب مصري اسمه "سمير"، وهو يعمل "دي جي" ويحلم بأن يشارك بأكبر مسابقة عالمية للدي جي، وفي محاولته للوصول وتحقيق حلمه يتعرض لمغامرات مختلفة، وقد عُرض الفيلم في لوكسمبورغ وحقق نجاحاً جيداً، وسيعرض قريباً في فرنسا.

*وأخيراً ما موقفك من الدراما وآخر تطورات مسلسل "مملكة إبليس" الذي تشارك فيه؟

**أنا أشارك في الدراما عندما يكون هناك دور جيد ومميز، ولن أتواجد لمجرد التواجد، وعندما وجدت دورا جيدا وعملا مشوقا مثل مسلسل "مملكة إبليس" شاركت فيه ورحبت جداً لأن العمل لا يشبه أي مسلسل آخر، ويأخذك لآفاق غير معتادة في الدراما، وهذا هو أسلوب المؤلف محمد أمين راضي الذي أعشق كتاباته. وأقدم بالمسلسل دور "حماصة" وهو شاب يعشق سعاد حسني. وقد انتهينا من تصوير المسلسل، ومن المتوقع عرضه قريباً جداً.