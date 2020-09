وفاة بطلة "ماري تايلر شو" فاليري هاربر عن 80 عاماً

توفيت الممثلة الأميركية، فاليري هاربر، التي ذاع صيتها بفضل مسلسل "ذي ماري تايلر مور شو" The Mary Tyler Moore Show في السبعينيات، الجمعة عن 80 عاماً بعد صراع طويل مع سرطان في الرئة والدماغ.

ونالت هاربر 4 جوائز "إيمي" وجائزة "غولدن غلوب" عن تجسيدها دور "رودا مورغنسترن" في المسلسل. وقد عرض لاحقاً مسلسل يتمحور حول هذه الشخصية.

وكتب توني كاشيوتي، زوج هاربر، في رسالة نشرتها ابنتهما بالتبنّي كريستينا على "تويتر": "توفّيت زوجتي الفاتنة والمحبّة منذ حوالي 40 عاماً عند الساعة 10:06، بعد صراع مع السرطان دام سنتين. ونحن لن ننساك أبداً أبداً. فلترقد روحك بسلام يا عزيزتي!".

ولدت فاليري هاربر في نيويورك، وبدأت مسيرتها كراقصة باليه في فرقة في مانهاتن.

ثم أدّت أدواراً في برودواي قبل خوض مجال التلفزيون والسينما. ومن أشهر أفلامها "تشابتر 2" Chapter 2 و"ذي لاست ماريد كابل إن أميركا" The Last Married Couple in America.

ومثّلت هاربر في "ذي ماري تايلر مور شو" The Mary Tyler Moore Show من العام 1970 إلى 1974 قبل أن تتولّى بطولة مسلسل "رودا" Rhoda لأربع سنوات.

وشخّصت إصابتها بسرطان في الرئة سنة 2009 وصل إلى دماغها سنة 2013. وقال لها الأطباء آنذاك إنها لن تعيش أكثر من ستة أشهر.