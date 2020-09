هل انفصلت أصالة عن طارق العريان؟.. إعلامي مصري يكشف

View this post on Instagram

بعض المشاعر كأوراق الشّجر ، تُسقى فتتفتّح بلون أخضر غضّ ، وتُسقى فتذبلُ وتصبحُ معلّقة يائسه ممّا سيأتي ، ويأتيها الخريف فتُسقى ولكنّها قرّرت أن تيبسّ ، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلّق على طرْفه بطرفها ، ويأتي الشتاء بالمطر فتُسقى ، ولكنّها تريد أنّ تتحرّر منّ كلّها ومنّ جذورها ،نقطة من المطر تكسر ضلعاً منّها ، ولفحة هواء تُطيّرها ، تُفتّتها ، وتُنهيها .. #أصاله