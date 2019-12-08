بعد الأزمة.. صور جديدة لصابرين في مهرجان "نجم العرب"

أطلّت الفنانة المصرية صابرين على العلن بمظهرها الجديد، بعد الجدل الذي أثارته قبل أسابيع حين أعلنت خلعها الحجاب.

في التفاصيل، قررت صابرين، مساء السبت، تلبية دعوة "مهرجان نجم العرب"، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحصلت الفنانة المصرية على تكريم عن مجمل الأعمال التي قدمتها، بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا وطارق لطفي وسمير صبري.

كما نشرت صابرين صورا لها من الحفل بعد حصولها على التكريم، لتنهي حالة الغياب التي عاشتها عن السوشيال ميديا، حيث نشرت آخر صورة في السابع عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حينما أعلنت وقتها عن خلع الحجاب.

إلا أن صابرين لم تسلم أيضا هذه المرة من الانتقادات، فبينما دعمها عدد كبير من محبيها، استمر الهجوم عليها من قبل البعض.

يذكر أن الهجوم على صابرين وعائلتها كان دفع الفنانة للبكاء على الهواء مباشرة منذ أيام في أحد اللقاءات.