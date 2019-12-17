صورة.. إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكي وهذا ما قالته

أربعون يوما مرت على رحيل الفنان المصري هيثم أحمد زكي، الذي جاءت وفاته بمثابة الصدمة لجميع زملائه وأصدقائه وجمهوره، بعدما رحل بشكل مفاجئ.

وأمام الصدمة التي تلقاها الجميع، حاول أصدقاؤه أن يتذكروه ويخلدوا ذكراه، بعدما قاموا ببناء مسجد يحمل اسمه، من أجل إتاحة الفرصة للجميع كي يصلوا بداخله.

وبالفعل تواجد أكثر من فنان يوم الجمعة الماضي في المسجد الذي يحمل اسم هيثم أحمد زكي، وقاموا بأداء صلاة الجمعة، حيث نشرت زينة صورتها أثناء تواجدها بالمسجد وهو نفس ما قام به محمد محمود عبد العزيز.

من جانبها حرصت الفنانة إلهام شاهين على إحياء ذكرى الأربعين الخاصة بالراحل، وقامت بزيارته في قبره من أجل الدعاء له وإحياء الذكرى الخاصة به.

ونشرت إلهام شاهين صورتها وهي تزور قبر هيثم أحمد زكي، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة "النهاردة أربعين هيثم أحمد زكي الله يرحمه.. نسألكم الدعاء والفاتحة على روحه".

ذلك الأمر الذي تجاوب معه الجمهور وأخذوا في الدعاء للفنان الراحل، الذي شكل سبب وفاته لغزا لوقت طويل، في ظل حديث البعض عن وعكة صحية تعرض لها، وذكر البعض الآخر أن مجهودا شاقا قام به في إحدى الصالات الرياضية تسبب في الأمر.