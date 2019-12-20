حسن يوسف يستعين بعصا في أحدث ظهور له

حرص الفنان المصري حسن يوسف على حضور الحفل السنوي الذي تقيمه قناة النيل للدراما، برعاية الهيئة الوطنية للإعلام من أجل تكريمه عن مشواره الفني.

وأطل يوسف بعد فترة قصيرة من الشائعات التي طالته هو وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، والتي قيل فيها إن زوجته ستعود مرة أخرى إلى التمثيل بعد سنوات من الغياب.

وظهر يوسف في الحفل مستعينا بعصا يستند إليها وهو يسير، دون أن يتحدث عن متاعب صحية تواجهه في الوقت الحالي أو أنها تعيقه عن التواجد في المناسبات.

حسن يوسف تم تكريمه هو وعزت العلايلي ومحمود قابيل ويوسف شعبان وإلهام شاهين عن مجمل مشوارهم الفني، فيما أقيم الحفل من أجل تكريم النجوم ومنحهم الجوائز عن الأعمال التي قدموها على مدار العام.

وخلال الأيام الماضية تم تداول صورة للفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي مع عائلته، قبل أن يتم الكشف عن كون الصورة التقطت في العام الماضي داخل منزل حسن يوسف بصحبة عائلته وأبناء أشقائه.